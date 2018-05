Tav, due operai feriti in modo grave nel cantiere del Terzo Valico

Incidente sul lavoro nell’Alessandrino. Come riferisce la Filca-Cisl nazionale, due operai sono rimasti gravemente feriti mentre lavoravano in uno dei cantieri del Terzo Valico ferroviario, ad Arquata Scrivia.

Sarebbero stati colpiti da alcuni blocchi di pietra pesanti tonnellate, che stavano caricando un mezzo. “L’incidente è la dimostrazione che la sicurezza sul lavoro resta una priorità anche nelle realtà più strutturate. E’ necessario da subito che ognuno dei soggetti coinvolti in questa opera strategica per l’Italia metta in campo tutti gli strumenti idonei per garantire la sicurezza dei cantieri, e quindi la dignità degli oltre 2.000 lavoratori che saranno impegnati” ha dichiarato il segretario nazionale Ottavio De Luca.

Uno dei due feriti compirà 66 anni tra due giorni. “Non ci stancheremo mai di ripetere che dopo una vita nei cantieri, alla prese con un lavoro faticoso ed usurante, gli over 60 hanno diritto ad andare in pensione prima e senza penalizzazioni” ha aggiunto De Luca.