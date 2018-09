Tav e Terzo Valico, Chiamparino attacca il governo: “Lancio grido allarme per Nord-Ovest e Italia”

“Lancio un grido d’allarme per il Nord-Ovest e per l’Italia. Se qualcuno pensa che ci siano ragioni elettoralistiche dietro alla battaglia per mantenere gli impegni su Torino-Lione e Terzo Valico si sbaglia. Queste opere non riguardano la destra o la sinistra ma il Piemonte, la Liguria e l’Italia”. Cosi il governatore piemontese Sergio Chiamparino, parlando al mondo industriale e produttivo torinese riunito in occasione della Conferenza sul sistema delle Infrastrutture in programma oggi a Torino, annunciando una lettera aperta al Governo in materia di infrastrutture. “Le mie richieste – ha chiarito il governatore – saranno molto semplici: chiedo il ripristino dei soldi previsti sul Terzo Valico, che sia esplicitato il via libera al tunnel di base della Torino-Lione, e sono disponibile a discutere ancora sulla connessione con la tratta nazionale. Ma con il vincolo che questo non venga fatto per tagliare fuori il nodo di Orbassano. In questo sistema c’è anche l’Asti-Cuneo: ci dicano come intendono completare i 7 km di autostrada mancanti”.

COSTI BENEFICI? ASSURDO PERDERE TEMPO

“Come si fa a fare una seria analisi costi-benefici su un’opera destinata a durare almeno un secolo? Una infrastruttura come la Torino-Lione la domanda la crea, non la insegue. Se avesse adottato questo metodo, Cavour fra Italia e Francia anziché costruire il traforo del Frejus avrebbe al massimo raddoppiato la mulattiera del Moncenisio” ha poi aggiunto il governatore del Piemonte. “La domanda già c’è – ha sottolineato Chiamparino – e troppe merci nell’interscambio con la Francia si spostano su gomma. Ma un’opera come quella che è stata avviata intercetta nuovi flussi e sposta la domanda, che sceglie sempre la strada migliore”. “La Torino-Lione – ha aggiunto Chiamparino – è già in avanzato stato di realizzazione. Dire di voler fare ora un’analisi costi/benefici significa tentare di allungare il brodo, perdere tempo. Noi non possiamo accettarlo”.

TRA 10 ANNI, TEMO. LINEA VECCHIA E IN DISUSO

“Sulla Torino-Lione c’è anche una questione di sicurezza: temo che fra dieci anni la linea ferroviaria storica sarà ridotta a lumicino, se non in disuso. Un tunnel con uscite di sicurezza solo ai due imbocchi non è affidabile, e già ora abbiamo un contingentamento del traffico” ha poi proseguito il presidente della Regione. “Se non si costruisce la Tav – ha detto ancora – rischiamo in pochi anni di non avere più un collegamento alpino dal Piemonte alla Francia. Dovremmo chiudere delle relazioni che sono vive e scolpite nella storia”.

BLOCCARE TERZO VALICO BRUCIA POSTI DI LAVORO

“Una manovra che blocca il Terzo Valico, negando un finanziamento da oltre un miliardo già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in luglio, significa che nei prossimi messi alcune centinaia di persone perderanno il posto di lavoro” ha spiegato il presidente della Regione Piemonte. “La sfida alla quale stiamo lavorando – ha sottolineato Chiamparino – è quella di costruire in Piemonte una piattaforma logistica con perno sui porti liguri, che sia in grado di riequilibrare il rapporto che oggi pende a favore delle grandi piattaforme logistiche del Nord Europa”. “Non so se ce la faremo – ha aggiunto – ma dobbiamo giocarci questa carta. Stiamo creando una struttura ad hoc dentro Finpiemonte per verificare l’interesse degli investitori privati. Fino a quando avrò l’onore di rappresentare il Piemonte, su questa sfida non demordo”.