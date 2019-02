Tav, Foietta: “Analisi omertosa, errori macroscopici”

"Il documento dà i numeri e non spiega come escono fuori"

Un documento omertoso, che dà numeri ma non spiega. Un carteggio strano, in cui i conti non tornano e condito da errori macroscopici. Il giudizio di Paolo Foietta, commissario di governo sulla Torino-Lione, a proposito dell’analisi costi-benefici della commissione di Toninelli è impietoso.

“L’analisi costi-benefici del governo è un documento omertoso perché dà numeri ma non spiega il metodo attraverso il quale si è arrivati a quella cifra”, dice Foietta nel suo ultimo giorno da commissario in occasione della presentazione del documento di lettura critica all’analisi del Mit.

“Si tratta evidentemente di un documento strano in cui i numeri non tornano, con errori macroscopici”. Per questo motivo Foietta ha pubblicato sul sito dell’Osservatorio Tav la sua lettura critica, già messa a disposizione dello stesso governo e del ministero. “Sono pienamente disponibile, anche esaurito il mio mandato, a confrontarmi e a discutere in merito a tutti gli argomenti trattati”, il commiato di Foietta.