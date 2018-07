Tav, Fontana: “Governo valuti ma l’opera va fatta. Come la Pedemontana”

Il governatore della Lombardia: "Favorevole alla Torino-Lione salvo che non mi dimostrino che esistano ragioni vere per non realizzarla"

“Sono favorevole a tutte le infrastrutture utili. E sono favorevole alla Torino-Lione salvo che non mi dimostrino che esistano ragioni vere per non farla. Il governo si è impegnato a rivalutare quel tratto. Aspettiamo che facciano gli approfondimenti e poi vediamo”. Lo afferma, in un’intervista rilasciata ad un noto quotidiano nazionale, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, secondo cui la proposta di referendum popolare del presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino “è fondata, ma ora abbiamo più bisogno di lavorare che di fare un referendum. E’ più facile realizzare un’opera pubblica ragionando e spiegando le ragioni della sua necessità che scendendo in piazza”.

“TAV VA FATTA, COME LA PEDEMONTANA”

Fontana esclude ripercussioni sulla Pedemontana lombarda: “Sono partite diverse. Per noi è assolutamente necessario realizzare questa strada, che gli imprenditori sostengono con forza. Voglio a tutti i costi che i lavori riprendano e che si porti a compimento”. Sottolinea. Quanto alla contrarietà del M5S, “in Lombardia i 5 Stelle non sono in maggioranza”, e “se anche il governo dovesse dirci di no, ovvero se si rifiutasse di finanziarla, noi andremo avanti cercando fondi in altro modo”.