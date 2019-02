Tav, Francia: “Progetto consentirà al nord Italia di crescere”

Il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, esprime l’auspicio che l’Italia e la Francia vadano avanti con il progetto di linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (Tav) che “permetterà all’Italia del Nord, terra elettorale di Salvini, di stare meglio, di avere migliori scambi commerciali e di guadagnare in competitività”.

Intervistato da radio Europe 1, Griveaux ha sottolineato che “c’è bisogno di maggiore potere d’acquisto, di posti di lavoro, di crescita e non di frasette polemiche che in Italia causano recessione economica, noi non ne pronunciamo”.