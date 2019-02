Tav, Giachino: “Galleria strategica, il resto si può rivedere”

“I 5 Stelle se ne facciano una ragione: come dicono i sondaggi, sono in minoranza nel Paese. Le due manifestazioni Si Tav che ho organizzato insieme alle ‘madamin‘ hanno cambiato il vento a favore delle Infrastrutture di trasporto e saranno utili ai nostri porti e aeroporti, motori di sviluppo essenziali nella economia globale”. Così Mino Giachino, dell’associazione Silavoro Sitav, dopo la visita del ministro Salvini al cantiere di Chiomonte.

POSSIBILE FINANZIARE LAVORI IN VAL DI SUSA

“Strategica e’ la galleria di base o Alptransit, il resto si può rivedere e/o rinviare e, con i soldi risparmiati, oltre 1 miliardo, si possono finanziare lavori in Val di Susa e finanziare la costruzione del Primo Lotto della Linea 2 della Metropolitana a Torino – aggiunge l’ex sottosegretario ai Trasporti -. In questo modo si creerebbero subito migliaia di posti di lavoro, si sistemerebbe il territorio e si darebbe il via a un’opera per la mobilità urbana di Torino che colpevolmente non ha ancora iniziato i lavori della Linea 2 a 13 anni dalla inaugurazione della linea 1. Ora occorre che il Governo sblocchi gli appalti che ridarebbero fiato ai lavori pubblici e alla nostra economia in recessione anche per i tagli agli investimenti degli ultimi Governi”.