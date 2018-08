Tav, gli industriali scrivono al premier Conte: “Opera vitale per tutto il Nord Italia”

I presidenti dell’Unione Industriale di Torino, Dario Gallina e di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli, hanno scritto al premier Giuseppe Conte per evidenziare quando la Tav Torino-Lione “rivesta un’importanza vitale per tutto il sistema economico produttivo non solo della regione ma per il Nord Italia”.

“Confidiamo che nell’esaminare il dossier ufficiale relativo alla Torino-Lione, voglia ascoltare la voce di quanti – in numero rilevante – cittadini, imprese, operatori economici, sono favorevoli all’opera che rappresenta prima di tutto un ancoraggio dell’Italia all’Europa e un segno tangibile di sviluppo economico cui si accompagnano nuove, numerose opportunità di lavoro” hanno aggiunto, ricordano che il 30 luglio hanno organizzato a Torino una conferenza stampa molto partecipata a sostegno del completamento dell’opera.