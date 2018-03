Tav, il cantiere della Torino-Lione è “fuori sede”: i poliziotti vincono la causa al Tar

Hanno prestato servizi di ordine e sicurezza pubblica nei cantieri del Tav Torino-Lione senza però ottenere in busta paga l’indennità per chi opera “fuori sede“. Per questo 42 agenti della polizia stradale di Susa si sono rivolti al Tar del Piemonte e hanno ottenuto ragione. I ricorrenti (tre dei quali sono ora in servizio a Bardonecchia e Torino) sono stati impegnati dal 2011 al 2016.

LA DECISIONE DEI GIUDICI DEL TAR

Gli uffici competenti della questura avevano basato il diniego sul presupposto che i Comuni del Tav rientravano nella giurisdizione della sezione di Susa. I giudici del Tar sono stati di diverso avviso.