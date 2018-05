Tav, il coordinatore Ue: “L’Italia rischia isolamento come il Messico con Trump”

Jan Brinkhorst, oggi in città per la commisione intergovernativa, attacca. "E' un'opera strategica di enorme interesse"

“L’Italia rischia l’isolamento come il Messico con Trump”. Così Jan Brinkhorst, coordinatore Ue per il Corridoio Mediterraneo, ha parlato sulla possibilità di fermare la Tav Torino Lione.

Il dirigente, oggi a Torino per la commissione intergovernativa, ha poi aggiunto. “E’ un’opera strategica per l’Europa e non è solo franco-italiana. E’ un’infrastruttura di enorme intesse, ecco perché l’Ue ne finanzia il 40%. E poi davvero l’Italia con il tasso di disoccupazione alto che si ritrova pensa di fermarla?”.

Poi l’attacco a Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle. “Cosa ne sa della situazione di 30 anni fa, lui che ha 31 anni? Oggi è tutto completamente diverso”.