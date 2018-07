Tav, il fronte del “sì” pronto al gioco duro. «Fermarsi? E’ follia»

Ai duri e puri del fronte No Tav va senz’altro riconosciuto un merito: quello di aver compattato come mai prima d’ora forze economiche, industriali, associazioni di categoria e personaggi politici di ogni schieramento nella crociata a favore della realizzazione della Torino-Lione. E l’immagine di ieri della sede dell’Unione Industriale strapiena di persone per un evento pubblico a favore del “sì” è stata la dimostrazione di quanto la maggioranza degli attori del nostro territorio giudichino indispensabile il completamento dell’infrastruttura. «Adesso basta gioco pulito – ha attaccato il presidente degli industriali, Dario Gallina – è ora di far sentire forte la nostra voce perché senza infrastrutture adeguate il futuro del nostro territorio è su un binario morto».

