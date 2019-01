Tav, il fronte del Sì torna in piazza: sabato 12 gennaio nuova mobilitazione

Torna in piazza, sabato 12 gennaio a Torino, il fronte del Sì alla Tav Torino-Lione. I movimenti Sì, Torino va avanti, SìLavoro e Osservatorio21 hanno annunciato una giornata di mobilitazione, in piazza Castello, la stessa scelta il 10 novembre scorso per lanciare il pressing per la realizzazione delle infrastrutture. “L’ennesimo rinvio del governo – spiegano gli organizzatori della manifestazione – mette una seria ipoteca su 800 milioni di fondi europei per la Torino-Lione, come ha fatto notare il portavoce dell’Ue a fine 2018. Se la Tav si ferma, perderanno il lavoro 800 persone, attualmente impiegate; non ci saranno le 6000 assunzioni previste, il 50% per la manodopera locale, e scatterà una ipoteca di 4 miliardi di euro sul futuro dei nostri figli, senza considerare le penali”. Alla protesta del 12 gennaio hanno già dato l’adesione – annunciano i promotori – 21 sindaci del Piemonte e quelli di Vado Ligure (Savona), Aosta, Padova e Venezia.