Tav, il ministro Toninelli replica a Chiamparino: “Nessun treno passerà sul suo corpo”

Si è parlato anche della Tav questa mattina al Parco del Valentino, in occasione dell’inaugurazione del Salone dell’Auto.

A intervenire è stato Danilo Toninelli, Ministro dei Trasporti appena insediatosi al governo. “Ho intenzione di fare tutto con la massima serietà. Adesso sto creando la squadra, poi troveremo le migliori risorsi per il Paese sia dal punto di vista della fiducia che della competenza. Per la Tav nel contratto di governo è stata indicata la rivalutazione del progetto. Insieme alla Lega, carte e conti alla mano, faremo le dovute valutazioni giuridiche e tecnico-scientifiche”.

Poi sempre a margine dell’inaugurazione ha affermato. “Il mio obiettivo è analizzare costi e benefici di tutte le opere e quelle che saranno necessarie e buone per i cittadini dovranno essere finite, soprattutto quelle già iniziate. Quello che invece nel rapporto costi benefici non sarà a vantaggio dovremo analizzarlo nel dettaglio e valutare come agire sempre nell’interesse dei cittadini. Quindi una cosa per volta, nel miglior modo possibile e penso che nel giro di poche settimane inizieremo a dare le prime risposte”.

Infine, con una battuta ha replicato secco a Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte dopo le sue parole di ieri (“Se fermano la Tav dovranno passare sul mio corpo”). “Fa sempre battute simpatiche, ma gli direi di stare tranquillo. Potrebbe non esserci mai, su quella linea, un treno che passa sul suo corpo”.

CHIAMPARINO. Proprio Sulla questione stamattina è intervenuto lo stesso Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte. “Un conto è la campagna elettorale, un altro è governare. Non demonizzo nessuno, ma è giusto che il Consiglio regionale abbia messo in chiaro alcune cose. La Tav è un’opera fondamentale per aprire un varco a Nord Ovest, decisiva per trasformare la zona in una nuova piattaforma logistica”.