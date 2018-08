Tav, il Mit: nessuna visita di Toninelli al cantiere francese

Contrordine, a differenza di quanto lasciato intendere nei giorni scorsi nessuna visita di Danilo Toninelli è in programma presso il cantiere francese del Treno ad Alta Velocità Torino-Lione.

Lo fanno sapere fonti interne al Mit, smentendo l’annuncio su Twitter effettuato da Transalpine, il comitato di sostegno alla nuova infrastruttura, che aveva assicurato la presenza di Toninelli sul luogo dei lavori.

Il Tweet di Transalpine lasciava intendere come Toninelli avesse accolto favorevolmente, scrivendo una mail al comitato, l’invito del presidente a fare un sopralluogo a Saint Martin-La Porte. Invece no, dal Mit una secca smentita: il ministro non ha in programma viaggi in Francia.