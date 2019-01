Tav, la carica delle madamin: “Referendum inutile, sabato capirete il perché” [VIDEO]

Presentato il flash-mob in piazza Castello. Stoccata a Di Maio: "Dedichi dedichi un po' di attenzione anche ai manifestanti italiani e non solo a quelli francesi"

Saranno più di 100 i sindaci, del Piemonte e non solo, che sabato 12 gennaio parteciperanno alla manifestazione pro-Tav in piazza Castello. “Il referendum? Non ci sarà bisogno, sabato ascolterete la voce del territorio” afferma Patrizia Ghiazza, una delle madamin del comitato ‘Sì, Torino va avanti’, alla presentazione del flash mob che si terrà nel capoluogo piemontese. “No, non sarà una manifestazione contro il governo ma un’iniziativa per sollecitare l’esecutivo a prendere una decisione in fretta”.

E se l’analisi costi-benefici dovesse bocciare l’opera? “Non sarà certo quella a determinare la bontà di un’opera fondamentale per Torino, la pianura padana e l’Italia”.

C’è spazio anche per una stoccata al vicepremier Di Maio: “Dedichi dedichi un po’ di attenzione anche ai manifestanti italiani e non solo a quelli francesi”.

IL VIDEO: