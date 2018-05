Tav, l’allarme del presidente Industriali Torinesi: “Non si può tornare indietro, sarebbe drammatico”

Nel nuovo contratto di governo tra Lega e M5S ci potrebbe essere la ridiscussione dei lavori della Tav Torino-Lione.

E’ quanto si apprende da fonti pentastellate. Pronta la risposta di Dario Gallina, presidente degli Industriali Torinesi. “Se si sceglierà di recedere dall’impegno formale sottoscritto dall’Italia, si incorrerà in una drammatica perdita di credibilità nei rapporti internazionali. Riesumando l’immagine di voltagabbana, che con tanto serio lavoro ci siamo scrollati di dosso”.

Gallina ha poi proseguito. “Il recesso ci costerebbe circa 2 miliardi di euro, in quanto dovremmo restituire il 50% dei finanziamenti erogati per gli studi e ed i progetti, nonché sprecare tutti i solti degli italiani già investiti in Europa”.

Da non sottovalutare anche quello che potrebbe accadere agli 800 lavoratori impegnati nell’opera. “Progressivamente saremmo saliti a 8mila unità. Il danno economico per le imprese sarebbe gravissimo. Ad oggi sono stati realizzati oltre 23 km di galleria, pari a 14% del totale. Tornare indietro non si deve e non si può. I lavori sono ad uno stadio troppo avanzato per recedere e non è vero che i costi per ultimare l’opera sono proibitivi.

IL POST DELLA CASTELLI. “Con riguardo alla Linea ad Alta Velocita’ Torino-Lione, ci impegniamo ridiscuterne integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”.

Questa la frase relativa alla Tav contenuta nel contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. A renderla nota, su Facebook, è Laura Castelli, deputata torinese portavoce del Movimento 5 Stelle che ha fatto parte della delegazione pentastellata impegnata a trattare l’accordo di governo col Carroccio.