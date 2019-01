Tav, l’annuncio di Toninelli: “Analisi costi-benefici pubblica a metà febbraio”

Il ministro: "Tra pochi giorni avremo i numeri in mano, poi ci confronteremo con la Francia"

Sarà la volta buona? Ai microfoni di Radio Anch’io il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato che l’analisi-costi benefici sulla Tav è ormai quasi pronta. “Tra pochi giorni avremo i numeri in mano – ha detto -. Penso che a metà febbraio avremo un primo incontro con la commissaria europea ai trasporti e con il ministro francese, poi renderemo pubblica l’analisi in Italia, seguirà il dibattito pubblico e ne discuteremo in maggioranza”.

Del dossier della Lega sui costi della Torino-Lione ha aggiunto: “Non mi interessa l’analisi costi-benefici di un organo di parte, fatta da un organo non governativo e non istituzionale”.