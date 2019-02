Tav, l’Api Torino non ci sta: “Di Maio dimostra non conoscere la realtà”

L'appello di Corrado Alberto: "Queste opere non hanno colore politico, sono semplicemente necessarie per evitare che il nostro territorio e il Paese intero siano lasciati ai margini del mondo"

“Affermare che non si è ancora scavato nulla per la realizzazione della Tav Torino-Lione significa affermare la non conoscenza della realtà“. Così il presidente di Api Torino, Corrado Alberto, commenta le ultime dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio circa la volontà di non visitare il cantiere Tav di Chiomonte, in Valle di Susa, perché lì non si sarebbe scavato nulla.

DI MAIO IGNORA LA REALTA’

“Dire, come ha detto Di Maio, che il cantiere di Chiomonte non è un’incompiuta ma una mai iniziata, vuol dire ignorare la realtà – aggiunge il presidente Alberto -. Affermare poi che i fondi europei destinati alla Tav possono essere utilizzati per altro, significa per la seconda volta ignorare le regole europee con le quali quei fondi sono stati stanziati”. Secondo il numero uno dell’Api, “la conclusione è semplice: siamo governati da persone che non conoscono la realtà. Si tratta di un fatto che deve preoccupare tutti. Il Governo nella sua interezza, chi ha votato per averlo e poi tutta l’Italia che non merita un trattamento di questo genere”.

OPERE SENZA COLORE POLITICO

Circa la Tav e la necessità di infrastrutture, Alberto poi sottolinea: “Facciamo attenzione: queste opere non hanno colore politico, non sono il frutto di potentati economici oppure di lobbies occulte. Sono semplicemente necessarie per evitare che il nostro territorio e il Paese intero siano lasciati ai margini del mondo”.