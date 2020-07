Tav tra le dieci opere strategiche per Conte, ma a Cirio non basta: “Serve maggiore chiarezza”

Il presidente della Regione Piemonte annuncia l'invio di una nota al ministero: "Va spiegato che l'intervento non è uno soltanto"

In ballo i cento milioni di opere complementari in Valsusa

C’è il Tav Torino-Lione tra le prime dieci opere strategiche per l’Italia annunciate dal premier Giuseppe Conte, ma ad Alberto Cirio non basta. Il presidente della Regione Piemonte chiede maggiore chiarezza, perchè quanto formulato dal governo può generare confusione.

“Nelle dieci opere strategiche leggiamo al primo punto la Tav – sottolinea Cirio – Questo rincuora ma la Tav è fatta di due pezzi. La Torino-Lione come intervento principale su cui non ci sono più dubbi e gli interventi sulla tratta italiana che comprendono anche 100 milioni di opere complementari da realizzare in Valsusa“.

“È bene fare chiarezza, bisogna spiegar bene che l’intervento comprende il tunnel di base, la tratta italiana da Bussoleno a Torino e anche 100 milioni di opere di accompagnamento su cui si è già espresso il Cipe e per cui attendiamo le risorse”, ricorda Cirio. “Oggi invieremo una nota a Roma al ministero per chiarire questo punto”.