Tav, le imprese di Torino bacchettano Conte: “Governo ignora esigenze del Paese”

“Quanto affermato dal presidente Conte sulla Torino-Lione desta forte preoccupazione e indica chiaramente che questo Governo non ha la minima idea delle reali esigenze delle imprese, di questo territorio e del Paese“. Così il presidente dell’Api Torino, Corrado Alberto, che accusa il governo di “prendere in giro un sistema d’imprese che dà lavoro, solo per il Piemonte, ad oltre un milione di persone. Vogliamo essere messi nelle condizioni di fare il nostro lavoro e la Tav è parte di questa necessità”.

E’ NECESSARIO REALIZZARE LA TAV

“La necessità di realizzare la Tav è stata ribadita e dimostrata più volte – osserva il presidente di Api Torino -. Attorno ad essa tutte le associazioni che rappresentano la produzione e il lavoro si sono saldate in un unico fronte. Si tratta di qualcosa che non è mai accaduto nella storia recente di questo Paese”. “Ci fa piacere sentire dire che vi sarà un confronto con il territorio, anche se questo attraverso l’Osservatorio Torino-Lione c’è già stato – aggiunge -. Non siamo scesi in piazza, non siamo andati a Roma per essere presi in giro. Chi ha la responsabilità di decidere, deve stare attento a cosa decide: il futuro non si determina solamente sull’onda di emozioni falsamente ambientaliste”.

FALSA DISPONIBILITA’ AL DIALOGO

“La Tav Torino-Lione così come le altre grandi opere infrastrutturali, serve per consentire alle nostre produzioni di trovare nuovi mercati e quindi alle nostre imprese di dare ancora occupazione e benessere, oltre che a farci sentire a pieno titolo cittadini europei – conclude -. Non ci interessano vaghe promesse, un buonismo di facciata, una falsa disponibilità al dialogo”.