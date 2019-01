Tav, “madamin” presenta il simbolo dell’Onda ma il Comitato si smarca: “Noi apartitici”

Un cerchio arancio con al centro la scritta “Onda“: è il simbolo depositato da Patrizia Ghiazza, una delle “madamin” promotrici delle manifestazioni di piazza a favore della Torino-Lione. Una iniziativa “personale”, si affretta a precisare il Comitato di “Si, Torino va avanti” che, pur “rispettandola”, assicura l’intenzione di proseguire “nell’impegno civile e apartitico a sostegno dei temi e delle iniziative che riguardano i cittadini come noi”.

IL COLORE ARANCIONE DEL SIMBOLO

Il colore usato nel simbolo, l’arancione è anche il colore che le sette donne hanno scelto per le due grandi manifestazioni Sì Tav a Torino del 10 novembre e del 12 gennaio scorsi. La decisione di depositarlo, se non rappresenta la volontà delle “madamin” di entrare in politica, conferma comunque la centralità del tema Tav nel dibattito politico in vista delle elezioni regionali ed europee del prossimo maggio.

POCHI GIORNI FA L’ANNUNCIO DI GIACHINO

E arriva a pochi giorni dall’annuncio di Mino Giachino, il promotore della petizione sì Tav che ha raccolto 110mila firme su change.org, di una vera e propria lista civica ispirata al sì alla Torno-Lione. “Per il Piemonte sì Tav sì Lavoro” è il suo nome e – assicura Giachino che aspira all’assessorato regionale ai Trasporti – ne faranno parte giovani, professionisti e imprenditori.