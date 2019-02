Tav, le madamin restano in cinque e lanciano comitato civico

Le “madamin” rilanciano la battaglia a sostegno della Tav, per lo sviluppo di Torino e del Piemonte, trasformando in comitato civico “Sì Torino va avanti”, l’associazione con cui hanno promosso le due grandi manifestazioni di piazza a favore dell’opera.

DUE “MADAMIN” ABBANDONANO

Le sette “signore” piemontesi restano però in cinque: Donatella Cinzano e Roberta Dri fanno un passo indietro, “consapevoli di non poter più conciliare il lavoro con l’attivismo civico”. A dare l’annuncio della separazione, per quanto consensuale, sono le stesse “madamin”, che non precisano se il comitato sia il primo passo verso la politica e le elezioni di maggio, anche se una di loro, Patrizia Ghiazza, si è già preoccupata di depositare il marchio dell’onda arancione.

“Vogliamo proseguire con più risorse e nuove idee”, dicono, per “contrastare l’incompetenza di una certa politica” con “un ventaglio più ampio di persone preparate”. La raccolta delle adesioni è già partita “per dare vita in breve tempo – dicono – alle prime iniziative concrete”.