Tav, le “madamine” scrivono a Telt: “La Torino-Lione è legge, l’opera va proseguita”

“Confidiamo fortemente nel vostro senso di responsabilità nel proseguire l’opera, che è legge dello Stato“. Lo scrivono le “madamine” del comitato “Sì, Torino va avanti“, in una lettera inviata a Hubert du Mesnil e Mario Virano, presidente e direttore generale di Telt, responsabile della realizzazione e della gestione della sezione transfrontaliera della futura linea ferroviaria merci e passeggeri Torino-Lione. La missiva è firmata anche dagli altri promotori delle manifestazioni torinesi “Sì Tav”, l’associazione Osservatorio21 e “Sì Tav Sì Lavoro“.

RICHIAMATO L’ACCORDO TRA ITALIA E FRANCIA

E’ stata inviata alla vigilia del consiglio d’amministrazione chiamato a decidere sulla pubblicazione delle gare d’appalto per proseguire i lavori dell’opera. “Non esiste alcuna condizione – scrivono – per non procedere nel lancio delle gare d’appalto, come da decisioni già assunte dal Parlamento italiano nell’ambito dell’Accordo Internazionale Italia-Francia“.