Tav, Di Maio: “M5S contrario, porteremo il nostro 33% in Parlamento”

“Ho piena fiducia in Conte, ma il Movimento 5 Stelle resterà sempre No Tav“. Così Luigi di Maio in diretta Facebook poco fa ha reagito alle parole del presidente del Consiglio, che ieri ha annunciato la decisione del governo di proseguire i lavori dell’alta velocità Torino-Lione. “Fermare la Tav – ha continuato – è ancora possibile: la decisione è stata presa dal governo, ma possiamo ancora votare in Parlamento, dove andremo con la forza del nostro 33% che abbiamo”.

“PROGETTO OBSOLETO, PRIORITA’ VA DATA AD ALTRO”

Il ministro ha poi espresso le motivazioni in merito all’opposizione del M5S: “Il progetto è obsoleto: il Movimento ha sempre sostenuto che da Nord a Sud la priorità non era mettere miliardi nella Torino-Lione, ma era mettere quei soldi in altre opere per gli italiani”.

L’ATTACCO ALLA LEGA

Nella diretta Facebook Di Maio ha poi continuato attaccando la coerenza dei partiti politici: “Renzi, alle prime Leopolde, diceva che la Tav era inutile, mentre la Lega ha fatto le battaglie in Val di Susa per annullare la Tav e ora dicono che questa è il simbolo del progresso”.