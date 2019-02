Tav, Di Maio: “Non conviene insistere”. Tajani: “Farla o non farla costa comunque 3 miliardi”

“In questo governo ce lo siamo detti dall’inizio. Ci sono cose su cui siamo d’accordo e cose su cui non siamo d’accordo. Lavoriamo su quelle su cui siamo d’accordo”. Così il vicepremier Luigi Di Maio a Ortona. “Con 20 miliardi – ha aggiunto – ci costruisci in Italia 2.500 scuole con criteri antisismici e tante nuove Tav“.

“NON C’E’ ACCORDO, SI CREANO TENSIONI NEL GOVERNO”

“Non conviene insistere – ha proseguito – su temi su cui non siamo d’accordo, altrimenti mi devo convincere che si sta spingendo su un tema su cui non c’è accordo perché si vogliono creare tensioni nel governo. Non lo consiglio”. E ancora: “Si chiede a italiani e europei di mettere 20 miliardi di euro per un buco che deve collegare gli italiani con i francesi da Torino a Lione, mentre ci sono italiani che non sono collegati con altri italiani sul territorio nazionale”, ha aggiunto, ricordando che in Abruzzo “i cittadini impiegano anche sei ore per raggiungere Roma da Pescara“.

LA REPLICA DI TAJANI: “OPERA FONDAMENTALE”

Opposto invece è il parere del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani: “L’Italia deve scegliere se fare o non fare la Tav, realizzarla o non realizzarla costa comunque 3 miliardi di euro”. Le parole di Tajani, rilasciate in un’intervista al Tg, sono inequivocabili: “Come presidente del Parlamento Europeo ed ex commissario alle Infrastrutture e Trasporti ho fatto un sopralluogo nei cantieri. Quella infrastruttura è fondamentale per la crescita dell’Italia e per tenere collegati non solo Torino e il Piemonte ma tutta l’Italia alla Francia e al resto d’Europa e comporterebbe una forte riduzione dell’inquinamento”.