Tav, Di Maio: “Non vado a Chiomonte perché il cantiere non è mai partito”

A differenza di Matteo Salvini, Luigi Di Maio non visiterà il cantiere Tav di Chiomonte, in Valle di Susa. I motivi il vicepremier li spiega nel corso di una conferenza stampa: “Non ci vado perché è un cantiere che non è mai partito, perché non si è ancora scavato di quel tunnel, dove deve passare il treno, neanche un centimetro”.

“Ho fiducia in quello che sta facendo il ministro Toninelli – assicura Di Maio – Non sta ritardando sull’analisi costi-benefici per un pretesto, ma perché il nostro percorso è pienamente rispettoso del contratto di governo che parla di ricontrattazione in cui si deve coinvolgere anche la Francia. Il lavoro di Toninelli è di confrontarsi con Francia e Ue per arrivare alla conclusione prevista dal governo, cioè la ridiscussione di quell’opera”.

Secondo il ministro del lavoro il Piemonte avrà comunque le opere pubbliche di cui necessita: “Torino ha bisogno della metropolitana, un investimento sulla linea 2 di circa 2 miliardi: noi non vogliamo prendere quei soldi e metterli da un’altra parte, ma reinvestirli su quel territorio in opere di mobilità urbana ed extraurbana, come la Asti-Cuneo“.