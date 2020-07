Tav, metro e stazioni ora sono una priorità: piano da 131 miliardi

Nell’elenco del Mit assenti la Pedemontana e la Asti-Cuneo. Cirio scrive al Governo per chiedere altri 100 milioni di euro

IL CASO Il “modello Morandi” anche per la Torino-Lione

Da opera da fermare «a ogni costo», messa all’indice dal Movimento 5 Stelle fino all’estate scorsa, ad assoluta priorità infrastrutturale per il Paese. Anche senza un commissario straordinario. La Tav spicca oggi al primo posto del programma allegato dal Mit al decreto Semplificazioni firmato dal presidente Conte, nel complesso di 130 grandi cantieri sbloccati dal Governo insieme con l’adeguamento della linea storica del Frejus, il potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale e delle ferrovie metropolitane con l’adeguamento dei collegamenti tra Porta Nuova e Porta Susa, la creazione della seconda linea della metropolitana e la nuova ciclovia che collegherà Torino a Venezia.

MODELLO GENOVA

La scelta di Palazzo Chigi nel definire una corsia preferenziale su ispirazione del cosiddetto “modello Genova”, messo in campo per la rapida ricostruzione del Ponte Morandi, nasce dalla necessità di sfalciare un elenco di 750 cantieri attualmente bloccati in tutta Italia, intervenendo con 131,1 miliardi di euro già disponibili su strade e autostrade, ferrovie, trasporto metropolitano, porti e aeroporti, a fronte di un costo totale di 196,7 miliardi di euro.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++