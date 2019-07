Tav, il ministero dei Trasporti scrive a Bruxelles: “Completeremo i lavori”

Presa di posizione ufficiale dell'Italia, citato il discorso di Conte: "Costerebbe di più non farla"

Adesso c’è anche il “nero su bianco”. Il ministero dei Trasporti ha inviato una lettera a Bruxelles, firmata solo dai funzionari e non dal titolare del dicastero Danilo Toninelli, contenente la risposta ai chiarimenti chiesto in merito alla questione Tav.

Nella lettera, inviata per conoscenza anche al governo francese, si cita il discorso del premier Giuseppe Conte dello scorso 23 luglio e si ribadisce il sì dell’Italia alla Torino-Lione. Un sì forzato, visto che nel testo della missiva si precisa che “costerebbe di più bloccarla che farla”.

Via libera esplicito, dunque, all’impegno per il completamento dell’infrastruttura, proprio nel giorno della manifestazione No Tav a Chiomonte, con il corteo che chiude il Festival dell’Alta Felicità.