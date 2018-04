Tav, missione in Francia per le pmi italiane: a caccia di appalti per 250 milioni

Missione a Chambery per le pmi italiane: incontreranno le aziende francesi interessate agli appalti della Tav Torino-Lione per opere edili e di impiantistica, che hanno un valore complessivo di 250 milioni di euro. Giovedì prossimo nella città della Savoia una ventina di imprese italiane aderenti all’Unione Industriale e al Collegio Costruttori si metteranno in contatto con le omologhe francesi iscritte al Batiment et Travaux Publics.

I LAVORI PER LA TORINO LIONE

I lavori per la Torino-Lione fanno parte di 12 cantieri, nell’ambito dei quali ci sono 19 bandi sotto la soglia fissata dall’Unione Europea di 5,4 milioni di euro, ed altri 8, tra i 5,4 e i 50 milioni. “L’obiettivo – ha spiegato Bruno Ulivi, presidente dell’Ait (Associazione degli impianti torinesi) – è di fare sinergia per portare alle aziende torinesi o comunque piemontesi per potere partecipare agli appalti banditi nel 2018 e 2019. “Due terzi dei lavori si svolgono in territorio francese – ha sottolineato Chiara Borio, del Collegio Costruttori – ma le piccole e medie imprese italiane hanno la possibilità di portare a casa importanti appalti. “La Torino-Lione – ha detto Antonio Mattio, presidente del Collegio Costruttori Edili – può dare un contributo contro la crisi che per il nostro settore è stata pesante come 1.200 casi Embraco, nel silenzio della politica”.