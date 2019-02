Tav, pressing Ue sull’Italia: “Più passa il tempo e più aumentano i rischi sui fondi”

E’ un vero e proprio monito quello che arriva da Bruxelles sul fronte Tav. “Più passa il tempo, più è alto il rischio”, infatti, che la Commissione europea decida di tagliare i finanziamenti per la Torino-Lione spostandoli su altri progetti o che, addirittura, esiga dall’Italia la restituzione dei fondi già versati. Lo ha detto un portavoce della Commissione, Enrico Brivio, rispondendo a una domanda sulle conseguenze di una sospensione del progetto.

ITALIA CHIARISCA LA SUA POSIZIONE

“Ci aspettiamo che l’Italia rispetti l’accordo di finanziamento o che comunichi e chiarisca la sua posizione sul modo in cui intende rispettarlo”, ha ribadito il portavoce. Come ogni altro progetto della Connecting Europe Facility” anche nel caso della Tav “ritardi nel progetto e nella sua attuazione possono portare a una riduzione del finanziamento in linea con il principio ‘use it or lose it’ (usalo o perdilo)”, ha spiegato il portavoce.

IN BALLO 813,3 MILIONI

“Ci sono 813,8 milioni che sono stati approvati per la prima fase dei lavori. E questa somma è condizionata ai progressi realizzati sui siti di costruzione”. Secondo la Commissione, la Tav sta già subendo “crescenti ritardi” per la decisione del governo italiano di sospendere alcuni appalti importanti. “La situazione è monitorata da vicino dalla Commissione europea”, ha ricordato il portavoce. “A seconda dell’evoluzione nei prossimi giorni e settimane, potrebbe essere necessario prevedere cambiamenti all’accordo di finanziamento per modificare la portata dell’azione e il livello del contributo finanziario”, ha detto il portavoce.

NON SI ESCLUDE LA RESTITUZIONE DEI FONDI

“La Commissione non può escludere di richiedere la restituzione del contributo già sborsato, se non può essere speso in linea con le scadenze dell’accordo di finanziamento e in linea con il principio ‘use it or lose it'”. Secondo il portavoce, “visto che il calendario non è già rispettato, più passa il tempo più alto è il rischio che alcuni fondi siano riallocati in futuro”.

ITALIA PARLI CON LA FRANCIA

L’Italia deve parlare innanzitutto con la Francia se ha cambiato idea sulla Tav. E’ l’invito della Commissione Ue dopo l’incontro tra tecnici a Bruxelles sull’analisi costi-benefici. “La Commissione si aspetta che il progetto” della Tav “sia portato a termine secondo l’accordo” di finanziamento, ha messo in chiaro il portavoce della commissaria Ue ai Trasporti Violeta Bulc, ma “se una delle parti ha una posizione ufficiale diversa dovrebbe prima di tutto parlarne con l’altra parte” coinvolta, ossia la Francia