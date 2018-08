Tav, passi avanti:un documento Cipe dà l’ok

Nuovo passo in avanti verso la costruzione del Tav Torino-Lione. La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato un documento del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) che approva una lunga serie di modifiche a un allegato della cosiddetta “delibera 30“. Il documento è del 26 aprile (firmato dall’ex premier Gentiloni). L’approvazione era subordinata alla registrazione della ‘delibera 30’ da parte della Corte dei Conti, che è arrivata nelle scorse settimane.

“Le modifiche richieste – si legge nella delibera Cipe – non comportano variazioni di costo dell’opera né alcun ulteriore onere”.