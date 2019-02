Tav, Patuanelli: “Neanche un centimetro scavato, Salvini lo sa”

“Salvini sa benissimo che non è stato scavato un solo centimetro, c’è solo un tunnel geognostico. Quello che forse il ministro è bene che sappia è racchiuso nei dati pubblicati da Pendolaria, il Rapporto sullo stato del trasporto ferroviario in Italia. Dati che ci dicono che in Piemonte c’è una emorragia di pendolari, e che semmai bisogna parlare della riapertura di tutte le linee regionali tagliate in passato”.

TAV E’ FALSA PRIORITA’

Il Tav, ha proseguito “è una falsa priorità e i numeri lo dimostrano. Il Piemonte e l’Italia hanno bisogno di investimenti per un trasporto ferroviario pendolare di qualità. Chi prende il treno ogni giorno, lo sa”. Lo ha dichiarato, in una nota, il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli. “Ci confortano – ha sostenuto ancora Patuanelli – le parole di stamattina di Salvini, che in visita a Chiomonte ha detto “I 5 stelle hanno ragione, il progetto è partito probabilmente sovrastimato”, anche se gli consigliamo di togliere il “probabilmente”.