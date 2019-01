Tav, Ponti: “Analisi costi-benefici consegnata al governo”

Chiamparino: "Ora non c'è più alcun motivo per rinviare la decisione"

“L’analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione è stata consegnata oggi al governo”. Lo ha dichiarato, nel corso di un confronto su Sky Tg24 con il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, il professor Marco Ponti che ha presieduto la commissione.

“L’analisi vale per la collettività e quindi riguarda tutta l’opera, la parte italiana, ma tutti i soggetti sociali implicati, gli utenti, le imprese, lo Stato, la sicurezza e gli effetti occupazionali”, ha detto Ponti. “I conti che abbiamo calcolato nell’analisi costi-benefici sono buoni e auspico che siano pubblicati il più presto possibile. E che siano criticati il più presto possibile. Tocca alla politica, spero che si esprima rapidamente”.

Lo stesso Chiamparino, nel corso del confronto, ha auspicato celerità nella pubblicazione della valutazione: “Tocca al governo, mi auguro che faccia in fretta, ma i costi sono quelli dell’accordo aggiornato nel 2017, per l’Italia 4 miliardi e 739 milioni, di cui 1,7 per la tratta nazionale. A questo punto non c’è più alcuna ragione per differire una decisione: il governo ci faccia sapere in fretta cosa intende fare”.