Tav, ripartono i bandi della Torino-Lione: gara ambientale da 37 milioni

Dopo la cosiddetta pausa di “riflessione” degli ultimi mesi, seguita all’insediamento del governo giallo-verde, ripartono i bandi per la realizzazione della linea ad alta velocità (Tav) Torino-Lione. La società pubblica italo francese Telt (controllata dalle società ferroviarie dei due Paesi, e incaricata in base ai trattati di fare da stazione appaltante dell’opera) ha pubblicato oggi sulla “Gazzetta Europea” il bando per il monitoraggio ambientale in Italia per la sezione transfrontaliera della Torino-Lione. Ciò è avvenuto – fa sapere Telt – “in coerenza con il planning previsionale”.

INCARICO DA 37 MILIONI

L’incarico, che avrà un valore stimato di 37 milioni di euro, punta ad affidare a società spcializzate e qualificate la continuità dei controlli ambientali nella fase preliminare dello scavo del tunnel principale e per l’intero arco delle attività in Italia, procedendo per fasi, a partire dall’ante-operam prima dell’apertura dei cantieri.