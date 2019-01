Tav, Salvini si schiera: “Non è un derby tra si e no ma l’Italia non può rimanere isolata”

Il vicepremier: "Togliere tir e auto dalle strade e far viaggiare merci e uomini in treno". Chiamparino lo stuzzica: "Allora voti mozione Pd"

Rischia di diventare rovente lo scontro nella maggioranza gialloverde tra favorevoli e contrari alla Tav Torino-Lione. Ci ha pensato il vicepremier e leader del Carroccio Matteo Salvini, questa mattina, a gettare benzina sul fuoco, schierandosi a spada tratta per il completamento dell’infrastruttura. “Stiamo lavorando a un progetto che come da contratto di governo tagli sprechi, opere sovrastimate. Se uno vuole un’Italia che cresce e aiutare le imprese e difendere l’ambiente deve togliere i Tir e le macchine dalle strade e dalle autostrade e far viaggiare merci e uomini in treno e quindi non è un derby sì o no” ha sostenuto il ministro dell’Interno parlando dell’Alta Velocità.

LA PROSSIMA SETTIMANA SARO’ A CHIOMONTE

“Stiamo lavorando a un progetto che ridimensioni i costi e i volumi del progetto precedente – ha proseguito il segretario della Lega – tuttavia continuo a essere convinto e farò di tutto, la settimana prossima sarò personalmente a Chiomonte, perché l’Italia sia collegata con il resto del mondo, anche perché sotto le Alpi sono in corso di lavorazione 7 tunnel e quindi non si capisce perché dovremmo essere gli unici a rimanere isolati”.

CHIAMPARINO: “SALVINI VOTI SI’ A MOZIONE PD”

“Se Salvini vuole difendere l”ambiente spostando le merci dai tir al treno voti sì alla mozione Pd all’esame lunedì alla Camera per sbloccare le gare per gli appalti della Tav. Tutto il resto sa di manovra dilatoria per non scontentare gli alleati pentastellati, allungare il brodo e arrivare alle elezioni senza decidere” ha commentato, a stretto giro, il presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino. “Quali sprechi vogliono tagliare? – si è chiesto ancora il governatore – solo sulla tratta nazionale ci sono state ben tre revisioni del progetto che hanno ridotto il costo da quasi 5 miliardi a 1,7. In ogni caso basta parole, servono fatti: lunedì dimostrino concretamente da che parte stanno”, ha concluso Chiamparino.