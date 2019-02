Tav, Salvini a Chiomonte ma Di Maio lo gela: “Cantiere mai nato”. Tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine

Il segretario della Lega: "Io sono per andare avanti". Il leader dei 5S: "Lasciamo i soldi a quel territorio ma investiamoli per cose prioritarie"

Il vicepremier Matteo Salvini è arrivato questa mattina, a Chiomonte, in Valle di Susa, primo esponente del governo giallo-verde a visitare il cantiere della Torino-Lione. Scopo dichiarato del viaggio, nei giorni scorsi, quello di portare la sua solidarietà alle forze dell’ordine, ma nel dibattito sulla infrastruttura è grande il significato politico del sopralluogo da parte del leader della Lega.

ITALIA NON PUO’ ESSERE ISOLATA

“Ci sono spese che possono essere eccessive, come la mega stazione di Susa, ma l’Italia non può essere isolata“, ha detto ieri sera a Porta a Porta Salvini, esprimendo “rispetto per il lavoro del ministro Toninelli” ma anche la necessità di portare avanti l’infrastruttura, osteggiata invece dal Movimento 5 Stelle.

SALVINI: “IO SONO PER ANDARE AVANTI”

“Se tornare indietro costa come andare avanti, io sono per andare avanti” ha spiegato il ministro dell’Interno al suo arrivo (poco dopo le 11,30) nel cantiere imbiancato dalla neve che da stanotte scende sul Piemonte. Il leader del Carroccio è giunto in Val di Susa accompagnato dal questore Francesco Messina. Dopo aver parlato con i giornalisti, ha salutato le forze dell’ordine che presidiano l’area, poi si è diretto verso il tunnel di base. Lo percorrerà per 2,8 chilometri, arrivando in un punto in cui gli operai stanno eseguendo interventi di manutenzione. “Finire la Tav costa di meno rispetto a fermarla e riempire i buchi sotto la montagna”, ma “si può rivedere il progetto, risparmiare, tagliare e ridurre: si prevedono costi di 4,7 miliardi, 3 per il tunnel, che è fondamentale, e 1,7 miliardi per altre opere che, hanno ragione i 5 Stelle, possono essere riviste e migliorate, come la mega stazione di Susa” ha poi proseguito.

SI PUO’ RISPARMIARE UN MILIARDO DI EURO

“Il miliardo di euro che si può risparmiare – ha sostenuto Salvini – si può reinvestire per la metropolitana di Torino, per l’impatto ambientale, per i Comuni interessati dall’opera o per le strade secondarie. Ma finire la Tav costa di meno rispetto a fermarla e riempire i buchi sotto la montagna: mi sembra evidente il vantaggio per il Paese”. “Prima si fa e meglio è” ha quindi ribadito.

“OPERA UTILE, SAREMMO GLI UNICI CHE SI FERMANO”

“Si stanno facendo tanti tunnel nelle Alpi. Tutti stanno andando avanti, noi saremmo gli unici che si fermano” ha aggiunto il vicepremier. “Io sono qua non in polemica con qualcuno, l’opera deve e può essere rivista ma io credo che sia un’opera utile” ha poi aggiunto il leader del Carroccio, intervenendo in diretta Facebook. “Non ci sono gli ultrà del si o no Tav, il governo fa squadra e il rapporto con i 5 stelle è positivo e costruttivo“.

“LA TAV TOGLIE UN MILIONE DI TIR DALLE STRADE”

La Tav, ha insistito ancora Salvini, è “un’opera utile che può essere rivista“. Il nostro, ha aggiunto l’inquilino del Viminale “è un governo che tiene all’ambiente? Bene, quest’opera lo fa ed io penso sia meglio avere meno inquinamento, meno auto in giro e più treni”. La Torino Lione “toglie un milione di tir dalle autostrade, toglie inquinamento con tonnellate di Co2 in meno nell’aria”. Infine, ha sottolineato il vicepremier, “se costa la stessa cifra andare avanti o tornare indietro io preferisco andare avanti”.

“NO TAV CON VOLTO COPERTO E BASTONI SONO DEI CRETINI”

“Uno può essere contro l’opera, ma lo fa a volto scoperto e senza lanciare molotov: se qualcuno va in giro a volto coperto e con i bastoni in mano non è un No Tav, ma è un cretino” ha poi rilanciato il ministro dell’Interno durante la visita al cantiere. “Indosso la giacca della polizia, sperando che nessuno si offenda dalle parti di Saviano e Fazio, perchè abbiamo impiegato decine di migliaia di persone delle forze dell’ordine per un costo di 63 milioni di euro che hanno pagato gli italiani, con quasi 400 feriti”, ha ricordato ancora.

DI MAIO: “SCAVO NON C’E’, IO NON VADO”

“Non vado a Chiomonte visto che lì non è stato scavato ancora un solo centimetro: c’è solo un tunnel geognostico. Per me il cantiere di Chiomonte non è un’incompiuta ma una mai iniziata“. Ha replicato, a stretto giro, il vicepremier Luigi Di Maio “gelando”, di fatto, il collega di maggioranza. “La spesa del Tav può essere benissimo dirottata sulla metropolitana di Torino o sull’autostrada Asti-Cuneo. Lasciamo i soldi a quel territorio ma investiamoli per cose prioritarie”.

I “NO TAV” ATTENDONO SALVINI

In ogni caso, ad attendere Salvini, all’esterno del cantiere, ci saranno anche i No Tav, che nonostante il maltempo – nella zona sono già caduti 30 centimetri di neve – si stanno ritrovando alla centrale di Chiomonte.

TENSIONE TRA MANIFESTANTI E FORZE DELL’ORDINE

E proprio tra polizia e manifestanti No Tav si sono vissuti attimi di tensione questa mattina. Alcune decine di attivisti del movimento che si oppone alla realizzazione della nuova ferrovia ad Alta Velocità si sono infatti radunate nei pressi della centrale. Sul posto la polizia in assetto antisommossa ha reagito ad alcune provocazioni con qualche manganellata.

IDENTIFICATO UNO DEI NO TAV

Uno dei manifestanti è stato identificato dalla polizia e poi rilasciato. A quanto pare avrebbe tirato alcune palle di neve all’indirizzo degli agenti. La situazione è comunque tornata calma. Il presidio No Tav è tenuto dalle forze dell’ordine a distanza dalle recinzioni del cantiere.

LA MISSION DELLA BORNE IN FRANCIA

Nelle stesse ore della visita di Salvini, a Chiomonte dopo l’invito di Mino Giachino, promotore della petizione online e delle manifestazioni sì Tav, il ministro francese dei Trasporti Elisabeth Borne ha visitato il cantiere Tav di Saint-Martin-La-Porte.

LA MINISTRA: “FIDUCIOSI SU ITALIA”

“La Francia è veramente impegnata in questo progetto. E’ più di un progetto, è una realizzazione”: ha detto la ministra francese dei Trasporti. Per i media transalpini, Borne si è detta “fiduciosa” sulla decisione del governo italiano, che ha ricevuto un’analisi dei costi benefici, non ancora condivisa con Parigi. Borne ha rifiutato di indicare tempi e scadenze. Ha solo ricordato che bisogna rispettare il calendario per non perdere i finanziamenti Ue.

IL SIAP: “400 AGENTI FERITI IN 8 ANNI, BENE VISITA SALVINI”

“Siamo lieti che oggi il ministro Salvini porti fisicamente la propria vicinanza alle forze di polizia impiegate per difendere il cantiere del Tav”. Lo scrive, in una nota, Pietro Di Lorenzo, segretario generale provinciale del Siap, il sindacato maggiormente rappresentativo della polizia di Stato. “Sono ormai quasi 8 anni che in uno scenario operativo unico in Italia migliaia di donne e uomini in divisa, dimenticati dalla maggior parte della politica, devono garantire i lavori di un’opera strategica per l’Italia”, ricorda sostenendo che in questo periodo gli agenti feriti sono stati 400.

NON ENTRIAMO NEL DIBATTITO SULL’OPERA

“Non entriamo nel dibattito sull’utilità dell’opera – sottolinea l’esponente del sindacato di polizia – ma non ignoriamo le dichiarazioni di questi giorni, alquanto sorprendenti, circa la collocazione politica di coloro che fin dagli albori dei lavori a Venaus nel 2005 attentano alla vita degli operatori delle forze dell’ordine”.

GRAZIE AL MINISTRO SALVINI

“A coloro che vorrebbero cambiare la storia per utilizzarla contro il governo di turno – conclude Di Lorenzo – vogliamo dire che noi abbiamo buona memoria e non dimentichiamo mai chi siano i professionisti della violenza, di quali coperture politiche hanno sempre goduto in questa città ed in Italia né, tantomeno, nessuno dei nostri feriti causati da loro in questi lunghi anni. Grazie dunque al ministro Salvini, chiunque ha il coraggio di stare apertamente dalla nostra parte avrà sempre il nostro rispetto”.

CHIAMPARINO TWITTA: “CHI DICE NO E’ TRADITORE DELLA STORIA”

“Chi dice no alla Tav è un traditore della storia, della cultura e del futuro del Piemonte”. Lo ha scritto su Twitter il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che ha poi aggiunto: “Matteo Salvini fa bene ad andare a Chiomonte – aggiunge – ma non se ne puo’ piu’ di questa pantomima che punta solo ad arrivare alle europee senza decidere”.