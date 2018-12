Tav: è scontro sull’opera nel Pinerolese, scoppia la lite tra sindaci

E’ scontro sulla Torino-Lione tra il sindaco 5 Stelle di Pinerolo, Luca Salvai, e i primi cittadini dei comuni limitrofi. A scatenarlo un post, sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle Pinerolo, relativo al via libera dell’assemblea della Città metropolitana alla mozione a favore dell’opera. “Il vostro sindaco ha votato affinché una bella fetta delle scarse risorse pubbliche siano spese sulla nuova Torino-Lione – si legge – E’ evidente che le vostre scuole, le vostre strade, i vostri ponti siano in ottimo stato, che i terremoti non vi fanno paura e abbiate una Sanità perfettamente funzionante”.

LA PROTESTA: “QUEL POST E’ OFFENSIVO”

“Quel post è offensivo, perché non entra nel merito del dibatito sulla Tav ma deride il nostro ruolo”, sostiene il sindaco di Vigone, Claudio Restagno. Dello stesso tenero le prese di posizione di numerosi altri primi cittadini, tanto da spingere Salvai a scrivere una lettera aperta ai sindaci del territorio. “Quel post non l’avrei scritto e non ho avuto modo di condividerne i contenuti preventivamente”, scrive Salvai, ribadendo la sua contrarietà all’opera. “Al di là di questo, ciò che mi ha lasciato basito – aggiunge a proposito della votazione in Città metropolitana – non è stato l’esito della votazione, ma il fastidio con cui una buona parte degli amministratori presenti in sala ha accolto le argomentazioni dei pochi sindaci contrari”