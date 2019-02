Tav, slittano ancora i bandi. Ue minaccia: “Gare subito o tagliamo 300 milioni”

Nuovo rinvio per la pubblicazione dei bandi di gara per il Tav Torino-Lione. Il cda di Telt, riunito oggi a Parigi, ha deciso infatti all’unanimità di far slittare ancora, seppur di poco, la pubblicazioni dei bandi per l’assegnazione dei lavori.

Seduta aperta, dunque, per il tempo necessario ad acquisire i necessari approfondimenti tecnico-procedurali “alla luce della situazione e a seguito dei contatti con i governi”, come si legge in una nota.

L’ennesimo slittamento, tuttavia, non piace all’Unione Europea che minaccia di tagliare 300 milioni di quelli promessi per la realizzazione dei lavori. “Per la conferma degli 813 milioni di euro di competenza Ue – si legge in un documento consegnato da un rappresentante della Commissione Ue a Telt – occorre la tempestiva pubblicazione dei bandi. Altrimenti verrà applicata una riduzione”.