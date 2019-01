«Tav? Una stronzata. Ci costa 20 miliardi». Bufera su Di Battista

Il leader M5S: «Tangenti pagate come consulenze». Foietta: «Si rivolga alla procura o è diffamazione»

Non fosse bastata l’intervista televisiva in cui, domenica sera, agitava lo spettro di «tangenti» camuffate da «consulenze» e definiva il Tav «la più grossa sciocchezza che possa realizzare questo Paese» o, peggio, «una stronzata» quella di «portare una mozzarella a velocità supersonica per risparmiare, oltretutto, venti minuti da Torino a Lione, bucando una montagna piena d’amianto», Alessandro Di Battista ha inaugurato la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle rilanciando la polemica dal Blog delle Stelle, senza moderare toni e contenuti.

