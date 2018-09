Tav, Telt sospende il maxiappalto del tunnel: “Non operiamo contro la volontà dei governi”

A rischio l’appalto da 2,3 miliardi di euro per la realizzazione del tunnel Tav tra Torino e Lione. E’ quanto fatto trapelare stamattina, durante la conferenza regionale sul sistema delle infrastrutture in Piemonte, da Telt, la società incaricata della costruzione dell’opera.

LE PAROLE DEL MINISTRO

Una decisione, quella presa da Telt, che fa seguito alle parole del ministro Toninelli “considereremo quale atto ostile ogni decisione che faccia avanzare il Tav prima che arrivi una scelta politica da parte del governo” e soprattutto alla scelta dell’esecutivo di eseguire un’analisi costi-benefici.

LE MOTIVAZIONI

“Il promotore pubblico ha terminato le analisi tecnico-giuridiche sui bandi, che ha condiviso con i governi di Italia e Francia, e attende indicazioni ufficiali prima di procedere. La società non compie atti contro la volontà dei governi, ma opera di concerto e in armonia con Ue, Italia e Francia” ha spiegato Telt, motivando così il congelamento del bando internazionale per il completamento della linea ferroviaria.

SOSPENSIONE METTE IN PERICOLO ECONOMIA PAESE

“Sospendere a data indefinita una gara d’appalto da 2,3 miliardi di euro significa mettere in pericolo l’economia del territorio e dell’Italia. Il Governo deve assumersi le sue responsabilità” ha detto il presidente del Collegio Costruttori di Torino Antonio Mattio, commentando la decisione di Telt di non bandire l’appalto per il tunnel di base della Torino-Lione. “Vediamo messi in serio pericolo la visione strategica del Paese – ha aggiunto Mattio – a seguito dell’incertezza dell’agenda politica e la credibilità internazionale. Gli sforzi e l’impegno che portiamo avanti da diversi anni rischiano di essere vanificati, dal momento che vengono messi in discussione anche i finanziamenti europei di 813 milioni di euro”.

RINUNCIARE ALLA TAV SAREBBE ATTO MIOPE

“Ci siamo impegnati per salvaguardare l’occupazione, abbiamo promosso l’avvio delle opere, in un’ottica di tutela delle piccole e medie imprese del territorio e al fine di ottenere una ricaduta a livello locale dell’infrastruttura in questione. Ricordo – dice ancora – che la realizzazione dell’opera consentirebbe la possibilità di accesso a 81 gare d’appalto, un terzo delle quali sotto i 50 milioni di euro, appetibili per il mercato delle Pmi anche locali, che hanno qualità, capacità, attrezzature ed esperienza”. “Rinunciare alla Torino-Lione – conclude il presidente del Collegio Costruttori – sarebbe un atto miope dagli effetti devastanti non solo per il settore edile, ma per tutto il comparto industriale, impedendo lo sviluppo del nostro territorio. Così come il no alle Olimpiadi della scorsa settimana ha confermato l’incertezza politico-strategica del Paese”.