Tav, Toninelli: “Opera completata tra 15 anni. I benefici? Si vedranno tra 70 anni”

Il ministro dei Trasporti: "Non sto dicendo che non serve in termini assoluti, sto dicendo che non è al primo posto nell'ordine delle priorità".

“L’Unione europea ha dato degli spiccioli all’Italia e alla Francia, perché stanzierà i soldi solo nel quadro connecting Europe facility quindi nell’accordo tra i paesi membri dal 2021 al 2027. Fino al 2020 sono state date pochissime centinaia di milioni. Si sta parlando di un’opera dove il solo buco nella montagna costa 11 miliardi. Si tratta di un’opera pensata trent’anni fa, che finirà tra 15 anni almeno, e i cui benefici si vedranno tra i 50 e i 70 anni“. Così Danilo Toninelli, ministro delle infrastrutture, a 24Mattino in onda sulle frequenze di Radio 24.

OPERA NON E’ PRIORITARIA

“In un paese che ha visto 43 morti a Genova e la strada statale E45 chiusa da un magistrato – ha aggiunto il ministro a Radio 24 – come può la politica decidere di impiegare quasi tutti i soldi che ha a disposizione per il Tav? Non sto dicendo che l’opera non serve in termini assoluti, sto dicendo che non è al primo posto nell’ordine delle priorità”.