Tav, Toninelli: “Prematuro parlare di referendum, esiti analisi dopo tutti gli step”

Danilo Toninelli scrive su Facebook a proposito della questione Tav, del possibile referendum e dell’analisi costi-benefici. Si parte proprio dal referendum: “E’ uno strumento splendido, ben venga se lo chiedono i cittadini, anche se andava fatto quando si discuteva dell’opera 15 o 20 anni fa”, scrive il ministro delle infrastrutture e trasporti sul suo profilo.

“Ma il dibattito referendario deve essere avveduto e informato: inutile parlarne prima di aver conosciuto e studiato per bene i numeri dell’analisi costi-benefici”. Intorno alla quale, assicura Toninelli, non c’è alcun giallo: “Nessun giallo, nessun mistero, nessuna melina e nessun timore di mostrare i risultati di una analisi che il mio ministero ha fortemente voluto, in nome della trasparenza e della responsabilità circa le decisioni di spesa sulle grandi opere”.

“Le risultanze dell’analisi sul Tav Torino-Lione – prosegue il ministro – saranno pubblicate in modo integrale assieme all’analisi giuridica, esattamente come accaduto con il Terzo Valico. Tutti i risultati di quella analisi sono a disposizione di ciascuno ed erano stati condivisi anche con la Lega, al di là delle mille indiscrezioni giornalistiche. Lo stesso sarà fatto sul Tav non appena saranno completati tutti i passaggi: gli esiti saranno disponibili per il pubblico dibattito di esperti e non”.

Quindi una spiegazione delle metodologie applicate per l’analisi: “Abbiamo lasciato piena libertà ai tecnici di applicare una metodologia, quella costi-benefici, internazionalmente riconosciuta come la migliore per valutare l’impatto economico e sociale di alcune infrastrutture, sulle quali è noto esserci un forte dibattito pubblico e su cui era quindi doveroso per il Governo focalizzare l’attenzione. Il documento di lavoro preliminare è attualmente al vaglio della Struttura tecnica di missione per le opportune verifiche e dovrà essere abbinato all’analisi giuridica proprio come è avvenuto, ripeto, con il Terzo Valico“.