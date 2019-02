Tav: Torino, M5s boccia proposta di referendum consultivo

I Cinque Stelle in consiglio comunale a Torino dicono no al referendum sul Tav. Bocciata la proposta frutto di una petizione che ha come primo firmatario l’esponente radicale Silvio Viale, che tuttavia sarà portata ugualmente in aula dalle minoranze: Pd, Lista Morano e Lista Civica per Torino.

La consultazione referendaria era il tema principale all’ordine del giorno della conferenza dei capigruppo, durante la quale è stata illustrata proprio la raccolta firme promossa da Viale, che ha raccolto oltre 900 sottoscrizioni. “Come previsto i 5 Stelle sono contrari, comunque la delibera sarà proposta dai gruppi di opposizione – la promessa del promotore – e M5s sarà costretto a votare incoerentemente contro i propri sbandierati principi di partecipazione dei cittadini”.

Alla capogruppo pentastellata Valentina Sganga il compito di illustrare le ragioni del no al referendum: “Ipocrita è la proposta, dato che per anni le istituzioni non avevano neppure avviato un dialogo con coloro che avversano il Tav. Inoltre l’analisi costi-benefici ha dato un risultato evidente, quindi in questo momento – conclude – un pronunciamento referendario risulterebbe tardivo e inutile”.