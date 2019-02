Tav, nuovo ultimatum dall’Europa: «Se rinunciate dirottiamo i fondi»

Un altro ultimatum dall’Europa. Questa volta, però, arriva da Milano e per bocca del sindaco Beppe Sala, che ha incontrato la commissaria Ue ai Trasporti, Violeta Bulc, «molto chiara» nel ribadire che «l’Italia farà quel che vorrà, ma nel momento in cui formalmente rinuncia alla Tav i fondi verranno immediatamente redistribuiti». In attesa di una decisione del governo, la contesa resta concentrata su quell’analisi costi benefici che l’Italia non ha ancora visto, a differenza della Francia e dell’Unione europea.

Per la commissione del Mit coordinata dal professor Marco Ponti la differenza in negativo tra costi e benefici potrebbe aggirarsi attorno a 7 miliardi di euro. Ma ora vuole vederci chiaro anche la Corte dei Conti europea che ha chiesto un incontro con il Parlamento per «discutere la strategia italiana a lungo termine legata ai progetti di infrastruttura di trasporto, con un particolare focus sul ruolo svolto dalla Commissione Europea e dai fondi comunitari in tali infrastrutture».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++