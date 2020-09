IL TAVOLO DELLE IDEE. Antonio Mattio: «Un grande piano per le nostre infrastrutture»

«Ormai non basta più una sola ricetta per rilanciare la nostra città ma direi più in generale il nostro Paese. E dobbiamo ripartire dai fondamentali, senza riempirci la bocca di slogan. Prendiamo il lavoro, ad esempio, che non può essere declinato ormai solo nella forma dello “smart working”».

Secondo il presidente del Collegio costruttori edili Ance di Torino, Antonio Mattio, «serve un vero e proprio cambiamento culturale, ma da parte di tutti quanti». E una leva per la ripartenza può essere rappresentata dalle risorse dell’Europa, a partire dagli stanziamenti previsti con il Recovery Fund. «Dobbiamo tornare a utilizzare le risorse con obiettivi precisi e partire da un grande piano per la manutenzione straordinaria delle nostre infrastrutture, non solo le grandi opere, ma anche quelle più piccole, una pianificazione puntuale anche a livello territoriale, sfruttando tutti i fondi che possiamo e senza perdere ulteriore tempo».