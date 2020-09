IL TAVOLO DELLE IDEE. Corrado Alberto: «Edilizia e “svolta green” saranno una soluzione»

Il presidente dell’Api Torino: "Il green dovrà essere un modo per valorizzare le enormi potenzialità che potrebbero offrire, per esempio, progetti come la creazione di un secondo termovalorizzatore"

«Il nostro territorio per darsi nuove opportunità e guardare al futuro deve puntare su due linee di rilancio: un importante piano per l’edilizia che sfrutti al massimo le risorse del “superbonus” previste dal Decreto Rilancio e puntare sulla cosiddetta “svolta green”, che potrebbe fare da cornice» spiega il presidente dell’Api Torino, Corrado Alberto.

«Il “green” non va guardato con pregiudizio ma non deve essere nemmeno tradotto in termini ideologici o politici prettamente ecologisti. Dovrà essere, invece, un modo per valorizzare le enormi potenzialità che potrebbero offrire, per esempio, progetti come la creazione di un secondo termovalorizzatore. A Copenaghen sono riusciti a creare addirittura una pista da sci sintetica proprio sull’inceneritore. Non va dimenticato, inoltre, che la gestione dei rifiuti può rappresentare una filiera importante su cui investire, specie nell’ottica del riutilizzo.