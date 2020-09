IL TAVOLO DELLE IDEE. Domenico Lo Bianco: «Un confronto allargato per impiegare le risorse»

«Il prezzo di questa fase di incertezza non può e non deve essere scaricato solo sui lavoratori. Per questo propongo al più presto un tavolo di confronto con i principali attori sociali, economici ed istituzionali della Città per la discussione, l’elaborazione e la messa a punto di progetti concreti e realizzabili da sottoporre ai decisori politici nell’ambito dei finanziamenti relativi a fondi strutturali, Recovery Fund, Sure, e speriamo anche Mes».

Ha le idee chiare Domenico Lo Bianco, segretario della Cisl Torino-Canavese. «Alcuni progetti – spiega – sono già noti (Manufacturing Competence Center), altri solo accennati come il Centro per l’intelligenza artificiale. Serve quindi una nuova alleanza programmatica tra tutti i principali soggetti con al centro il rilancio e il futuro di Torino, per proteggere i lavoratori, puntando alla loro formazione e riqualificazione».