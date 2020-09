IL TAVOLO DELLE IDEE. Evelina Christillin: «Impariamo a sfruttare la cultura materiale»

Uno sguardo al futuro puntando sul passato e, in particolar modo, sulla tradizione operaia dei torinesi. È il punto di vista di Evelina Christillin, la signora delle Olimpiadi, oggi presidente della Fondazione Museo Antichità Egizie. «Bisogna fare un passo indietro e tornare alle origini. I torinesi hanno un Dna operaio – spiega – del quale bisogna assolutamente approfittare, soprattutto in un momento come questo quando la città si sta aprendo all’intelligenza artificiale. È importante capire quanto la “cultura materiale” sia una risorsa con molte potenzialità, lo devono capire le fondazioni bancarie, è arrivato il momento di investire sui lavorai manuali usando la testa. Solo così Torino si può risollevare, proprio come fece in passato: quando perse il titolo di capitale d’Italia e, più recentemente, dopo la crisi dell’industria all’inizio degli anni 2000, si reinventò sfruttando la grande occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006».