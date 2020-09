IL TAVOLO DELLE IDEE. Giancarlo Banchieri: «Un’innovazione a 360 gradi per far ripartire la nostra città»

Per far ripartire Torino serve innovazione, per tutti. Non ha dubbi il presidente di Confesercenti Torino, Giancarlo Banchieri che, sognando la città di domani, non vuole lasciare indietro nessuno. «Vorremmo una Torino al centro del processo di innovazione – spiega Banchieri – ma una innovazione che per essere davvero efficace deve arrivare a tutte le tipologie di aziende. In tutte le parti della città. E a tutte le fasce di cittadini. Altrimenti rischia di essere una occasione mancata. L’ennesima».

L’asset di sviluppo appare chiaro, ma altrettanto non può essere secondaria la platea di beneficiari, che deve essere il più ampia possibile. «Il processo di innovazione deve passare da un numero maggiore di giovani da inserire nel mondo del lavoro – si augura Banchieri -. Soprattutto in quello delle piccole e medie imprese». Ma ancora, il cambiamento ha bisogno di una “spinta”. «Per far sì che questo avvenga, servono incentivi mirati da parte delle istituzioni» conclude il presidente di Confesercenti.