IL TAVOLO DELLE IDEE. Gianni Cortese: «Valorizzare gli anziani e sostenere i giovani»

Secondo il segretario generale della Uil Piemonte bisogna "destinare meglio e in misura maggiore le risorse per la formazione"

Valorizzare la popolazione anziana e creare più opportunità per i giovani. Passa di qui, secondo il segretario generale della Uil Piemonte, Gianni Cortese, il futuro di Torino. Perché «la popolazione dell’area metropolitana continua a diminuire e cresce l’incidenza degli anziani».

Il numero dei pensionati «è prossimo a superare quello dei lavoratori attivi, con tutte le conseguenze sulla sostenibilità dei sistemi previdenziale, sanitario e sociale. Bisogna valorizzare la popolazione anziana, che è una risorsa per la collettività, promuovendo l’invecchiamento attivo. Inoltre, serve una buona legge in materia di non autosufficienza e di assistenza domiciliare. Sull’altro versante, è indispensabile creare maggiori opportunità per i giovani. Un ruolo importante potrebbe essere svolto dalle politiche attive, destinando meglio e in misura maggiore le risorse per la formazione e l’aggiornamento professionale, con l’obiettivo di intercettare le richieste dei profili necessari nel mercato del lavoro».