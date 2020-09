IL TAVOLO DELLE IDEE. Maria Luisa Coppa: «Una visione condivisa e non calata dall’alto»

Per la presidente dell'Ascom "gli imprenditori dovranno sempre più ritagliarsi spazi per ruoli di partecipazione diretta alle scelte politiche"

Per far ripartire la città serve innanzitutto una visione condivisa e non calata dall’alto. È questo il pensiero della presidente dell’Ascom, Maria Luisa Coppa, che per Torino auspica un dialogo a 360 gradi con le istituzioni.

«Le nostre imprese e i nostri imprenditori sono pronti a cogliere tutti i segnali positivi che promuovono una ripartenza della città per mirare a nuove strategie che consentano all’econo – mia di ricrescere magari più forte di prima – spiega Coppa -. Ma per fare ciò occorre una visione di sviluppo di Torino nei prossimi decenni, con un percorso e una meta chiari. E con un maggiore coinvolgimento della città su tutti i temi più importanti». Guardando poi alle difficoltà del prossimo futuro, questo cambio di approccio appare ancor più urgente da mettere in atto.

«Molti settori sono ancora in sofferenza come quello del turismo e dell’intrattenimento, della moda dell’abbigliamento mentre sta crescendo la consapevolezza che gli imprenditori dovranno sempre più ritagliarsi spazi per ruoli di partecipazione diretta alle scelte politiche» conclude Coppa.